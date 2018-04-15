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الوطن

زوج سيدة تعرضت للدهس: "أحد أقارب المتهم قالي هنديكم فلوس على الجزمة"

اليوم AM 05:55
كتب: شريف سيلمان
زوج سيدة تعرضت للدهس: "أحد أقارب المتهم قالي هنديكم فلوس على الجزمة"

الأهالي يتجمهورن حول السائق

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لسيدة وطفليها تعرضوا للدهس، أمام إحدى المكتبات، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم". 

وقال السيد عبدالعاطي، الذي كان بجوار السائق خلال الحادث، إن مرتكب الحادث شخص يُدعى حاتم، موضحًا أنه هرب خشية أن يصاب بمكروه.

وكذب محمد الحسيني، زوج السيدة المُعتدى عليها، عبدالعاطي، وقال إن مرتكب الحادث شخص يدعى ياسر أبو شعيشع، وأنه قاصر واصفًا إياه المستهتر. 

وأكد زوج السيدة، أن أهل الجاني حاولوا تلفيق التهمة لشخص آخر يُدعى حاتم، لكنهم فشلوا، متهمًا عبدالعاطي بالتواطؤ مع السائق ومحاولة التستر عليه.

وأردف: "صورت العربية وأخدت رقمها، ولما روحت اتطمن على القضية، لقيت راجل بيقول للسواق إجري إنت واقف ليه، جريت وراه وصورته وأول ما شافني بصوره ضربني هو وأهله، واستولوا على موبايلي". 

وأوضح: "توجهت إلى المباحث لعمل محضر بالحادث، ونزلنا إلى واقعة التعدي عليّ، التي تبعد بحوالي 30 مترًا عن مكان دهس زوجتي وطفلينا". 

وتابع: "إداني الموبايل بتاعي لما شاف معايا رجال الشرطة، رغم إنه قالي قبل كده إنت ومراتك هتاخدوا فلوس على الجزمة وخلاص، ولما استضفتهم سرقوا مفاتيح الشقة والمكتب". 

وقال محمد الحسيني، إنه طالب بعمل تحليل لكشف إذا ما كان السائق كان تحت تأثير المخدرات خلال ارتكاب الحادث أم لا.

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