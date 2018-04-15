انطلاق المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية بشرم الشيخ

قال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سينا يفتتح اليوم أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية تحت شعار "المستقبل يبدأ الآن"، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومن المقرر أن ينطلق، اليوم ويستمر خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2018 تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المؤتمرات التي تعقد في مدينة شرم الشيخ سواء المحلية أو العالمية هو دليل قوي على ما تتمتع به المدينة من أمن وأمان، موضحا أن هذه اللقاءات تنشط الحركة السياحية بالمدينة، وهي فرصة جيدة لنقل ما يشاهده المشاركون لأصدقائهم وذويهم.

واشار إلى أن نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة حاليا تتعدى 47% وهي نسبة جيدة بعد انتهاء إجازة شم النسيم، موضحا أن هناك جنسيات مختلفة في شرم الشيخ تستمع بإجازتها مثل الألمان والإيطاليين وأوكرانيين والسياح العرب.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفتتح المؤتمر الدكتور عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان المصري، والدكتور هشام الجعضي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رئيس المؤتمر، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول التعاون.

يأتي ذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة في السعودية، والإمارات، ومصر، وسلطنة عمان، والمغرب، والجزائر، والأردن، الكويت، واليمن، والسودان، والعراق، وليبيا، وتونس، والبحرين، وفلسطين، لبنان، موريتانيا بالإضافة إلى 13 دولة أجنبية "إيطاليا، الهند، أمريكا، المملكة المتحدة، فرنسا، هولندا، أيرلندا، كندا، ماليزيا، ألمانيا، أستراليا، سنغافورة، بلجيكا".