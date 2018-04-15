مصرع سائق وإصابة 4 في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي سائق مصرعه كما أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جرجا بسبب انفجار إطار السيارة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوي الغربي، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 129469 ملاكي أسيوط قيادة "موسي.م.ح"، 29 عاما، سائق، ويقيم بندر الأقصر بالطريق انفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة فاختلت عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من "أحمد.م.ح.ف"، 27 عاما، عامل، باشتباه نزيف بالبطن، "محمود. ف" يبلغ من العمر عام ونصف، باشتباه نزيف بالبطن، و"أحم. د."، 5 سنوات، بكسر بعظام الجمجمة، و"حسن. ف"، 6 سنوات، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالذراع اليمنى ويقيمون دائرة مركز أسيوط.

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، ورفعت آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3551 جنح المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.