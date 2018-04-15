أهالي الفيما بأسيوط يشيعون جثمان الشهيد "محمد أبو العلا تركي"

شيع المئات من أبناء قرية الفيما التابعة لمركز الفتح جثمان الشهيد "محمد أبو العلا تركي" التابع لقطاع الأمن المركزي لشمال سيناء قطاع الكونتيلا من مسقط رأسه بقرية الفيما، مركز الفتح والذي استشهد صباح أمس بالعملية الإرهابية بشمال سيناء وذلك في جنازة نظامية مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

شيع الجثمان اللواء جمال شكر مساعد الوزير مدير أمن أسيوط، واللواء هشام الشافعي نائب مدير أمن أسيوط، واللواء اسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائي، ومساعدي المدير وعدد من مديري الإدارات بمديرية أمن أسيوط.

وردد الأهالي بعض الهتافات في أثناء استقبال جثمان الشهيد منها "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله والشهيد حبيب الله"، وأدى بعدها الأهالي صلاة الجنازة بأحد مساجد القرية على جثمان الشهيد.

والشهيد محمد والده فلاح وله 3 أشقاء ولدان وبنت والولدان يعملان بالعمالة اليومية، ويشتهر في القرية بالأخلاق الطيبة فكان معروف باحترامه للجميع بالقرية.