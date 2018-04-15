ضبط 19 متهما بالاتجار في المخدرات والأسلحة بالجيزة

تمكنت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 19 متهما، متورطين في الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بشن حملات بصفة مستمرة على البؤر الإجرامية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، وحائزة المواد المخدرة والأسلحة النارية لإعادة السيطرة الأمنية في الشارع المصري.

وشنت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية على مدار الأيام الماضية، استهدفت البؤر الإجرامية بالمحافظة بالكامل، حيث تم ضبط عدد كبير من المتهمين في قضايا مختلفة بالإضافة إلى تشكيلات عصابية.

وشارك في الحملات الأمنية عدد كبير من ضباط إدارة البحث الجنائية، والمرافق والمرور، على رأسهم اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وتمكنت القوات من تحرير 803 مخالفات مرورية في حملات استهدفت إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور في المحافظة.