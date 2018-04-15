وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية والأمن الغذائي أبرز تحديات الاقتصاد

قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمتها بالجلسة العامة أمام البرلمان لإلقاء مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2019، إن "الزيادة السكانية" و"الأمن الغذائي" و"الزحف العمراني على الأراضي الزراعية"، هي أبرز التحديدات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأضافت أن تضخم الأسعار هو السبب الأساسي في عدم شعور المواطن بالتحسن، لذلك فخطة التنمية تستهدف تقليل معدلاته خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على توفير الحماية المجتمعية لمحدودي الدخل، وفقا لاستحقاقات الدستورية، فهناك خطة تم وضعها للنهوض بمعدل النمو الاقتصادي ليصل في السنة الأولى من خطة التنمية إلى 5.8% إلى أن يصل إلى 8% تدريجيا، كما سيتم توفير مبلغ 942 مليار جنيه يتم توزيعها بين الخدمات بنسب محددة.

وأشارت السعيد، إلى إن هناك زيادة غير مسبوقة في تاريخ الاستثمار خلال العام المالي الماضي "نعتمد على 66% من الاستثمار كمحرك أساسي للنمو، وارتفع استثمارات العام إلى 46%، وهي زيادة غير مسبوقة"، موضحة أن الدولة تتبنى خطة لتحسين وتطوير قطاع الأعمال العام، منوهة إلى أن اقتصادنا بدأ بالتعافي حتى يهيأ للانطلاق وتحسنت وتيرة النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة الإصلاحات التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ونتيجة الأنشطة والمشروعات الاستثمارية التي قامت بها الدولة في العديد من المجالات".

وأضافت وزيرة التخطيط، أن التحديدات مازالت موجودة ويجب التصدي لها في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والعسكرية فى المنطقة، مما يقتضي العمل المبكر لإجهاض أي مخططات إرهابية، ويجب مواجهة الزيادة السكانية التي تجاوزت 5.2% وتجعل السلع والطاقة وغيرها وغير كافية.