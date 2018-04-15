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الوطن

وزيرة التخطيط: بدأنا في تطوير المستشفيات لاستقبال التأمين الصحي الشامل

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد طارق
وزيرة التخطيط: بدأنا في تطوير المستشفيات لاستقبال التأمين الصحي الشامل

هالة السعيد

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك أولوية مطلقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/ 2019، للاستثمار في مجالات "التعليم" و"التدريب" و"الصحة".

وأضافت السعيد، في كلمتها في أثناء إلقاء بيانها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2018/ 2019، أنه تم توجيه 58 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن بزيادة 14% عن خطة العام الجاري 2017/2018، تستأثر الصحة على 50% منها، ومشروعات البحث العلمي على 20% والتعليم على 30%.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال افتتاح مستشفيات جامعية جديدة، وإنشاء أكبر مستشفى جامعي في الشرق الأوسط، وافتتاح 3 مستشفيات في الوادي الجديد، ومستشفيات في محافظات أخرى، ومشروعات بحثية وغيرها.

وأشارت إلى أن الدولة اهتمت بقطاع الصحة بالتزامن مع اقتراب نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال تطوير 20 مستشفى و120 وحدة رعاية أولية في الـ5 محافظات التي سيطبق فيها نظام التأمين الصحي كمرحلة أولى، وهناك مليار جنيه للرعاية الصحية الأولية، وتشمل الخطة التوسع في برامج الصحة الوقائية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة الإنجابية.

 

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