بدء محاكمة المتهمين في قضية "خلايا اللجان النوعية"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، جلسة محاكمة 21 متهمًا، بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية "خلايا اللجان النوعية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.بدء محاكمة 21 متهما في "خلايا اللجان النوعية"