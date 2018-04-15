تسجيل الدخول

الوطن

بدء محاكمة المتهمين في قضية "خلايا اللجان النوعية"

منذ 15 دقيقة
كتب: علاء يوسف
بدء محاكمة المتهمين في قضية "خلايا اللجان النوعية"

صورة أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، جلسة محاكمة 21 متهمًا، بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية "خلايا اللجان النوعية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.بدء محاكمة 21 متهما في "خلايا اللجان النوعية"

أخبار متعلقة

القصة الكاملة لإرهاب الإخوان من اللجان النوعية إلى الإسكندرية (1)
غدا.. الحكم على 24 متهما في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"

غدا.. الحكم على 24 متهما في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"
21 مارس.. النطق بالحكم على المتهمين في "اللجان النوعية المتقدمة"

21 مارس.. النطق بالحكم على المتهمين في "اللجان النوعية المتقدمة"
بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"

بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"
تأجيل جلسة محاكمة 21 متهما في قضية "خلية اللجان النوعية" لـ15 أبريل

تأجيل جلسة محاكمة 21 متهما في قضية "خلية اللجان النوعية" لـ15 أبريل

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل "من حيث المبدأ"

البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل "من حيث المبدأ"

"مطروح" تنهي مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية

"مطروح" تنهي مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية

ضبط صيدلي بأدوية مخدرة.. والمتهم: اعتدوا عليا وأصابوني

ضبط صيدلي بأدوية مخدرة.. والمتهم: اعتدوا عليا وأصابوني

تحرير 2453 مخالفة مرورية متنوعة في البحيرة

تحرير 2453 مخالفة مرورية متنوعة في البحيرة

آخرها من 11 عاما.. قمم عربية استضافتها السعودية

آخرها من 11 عاما.. قمم عربية استضافتها السعودية

اختيارات الوطن

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

قطط عابدين فى أيدى «أمينة»

قطط عابدين فى أيدى «أمينة»

هذا العام لن نشترى فانوس رمضان.. كفاية عليك «كُتيب»

هذا العام لن نشترى فانوس رمضان.. كفاية عليك «كُتيب»

الأكثر قراءة

عاجل