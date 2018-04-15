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الوطن

"النقض" تلغي إدراج 97 متهما في "خلايا الفيوم النوعية" بـ"الإرهابيين"

منذ 15 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
"النقض" تلغي إدراج 97 متهما في "خلايا الفيوم النوعية" بـ"الإرهابيين"

محكمة النقض

قبلت محكمة النقض اليوم طعن 97 متهما في قضية "اللجان النوعية للإخوان" بالفيوم على قرار إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية، وألغت قرار محكمة الجنايات المختصة بنظر طلبات النيابة بالإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية.

وقضت محكمة النقض في طعن المتهمين الذي يحمل رقم 11 لسنة 87 قضائية، بإعادة نظر طلب إدراج المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

كانت محكمة الجنايات أدرجت 154 متهما في القضية على قوائم الشخصيات الإرهابية، وطعن 97 منهم على القرار أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهم وألغت قرار إدراجهم.

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