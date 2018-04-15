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الوطن

ملك الأردن يدعو لحل سياسي بسوريا.. ويسلم رئاسة القمة العربية للسعودية

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
ملك الأردن يدعو لحل سياسي بسوريا.. ويسلم رئاسة القمة العربية للسعودية

ملك الأردن

سلم ملك الأردن عبد الله الثاني، رئاسة القمة العربية في دورتها الـ29 للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد في بداية كلمته على حل الأزمة السورية، سياسيا، وبشكل يشمل جميع مكونات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويساهم في عودة اللاجئين.

وقال ملك الأردن، أن بلاده دعمت جميع المبادرات التي سعت لدفع العملية السياسية وخفض التصعيد على الأرض، كمحادثات أستانا وفيينا وسوتشي، مع تأكيد أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار دعم مسار جنيف وليس بديلا عنه.

وأكد الملك عبد الله، التزام بلاده بمبدأ حسن الجوار، وقال "نؤمن بأن المصلحة الإقليمية المشتركة تستدعي التصدي لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو إثارة الفتن والنزاعات الطائفية فيها، أو تهديد أمنها بأي شكل من الأشكال، داعيا الدول العربية لتكثيف جهودها الدبلوماسية مع جميع الـمنظمات الإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا العربي".

وانطلقت القمة العربية الـ29 بمنطقة "الظهران" في السعودية، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى، وسط مشاركة واسعة من القادة العرب.

وتناقش القمة العربية 18 بندًا تتصل بمجمل قضايا العمل المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتصدرها الملفات الساخنة بالمنطقة العربية، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

القمة العربية الـ 29 في السعودية

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