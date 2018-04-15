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الوطن

بالصور| "مخاطر سوء التغذية" ندوة بمركز إعلام طنطا

منذ 3 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
بالصور| "مخاطر سوء التغذية" ندوة بمركز إعلام طنطا

جانب من الندوة

نظم مركز إعلام طنطا اليوم، ندوة بعنوان "مخاطر سوء التغذية"، بمجلس مدينة قطور، وذلك فى إطار مبادرة شباب مصر لتثقيف المجتمع، بالتعاون بين المجلس القومي للسكان وجامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات.

أدار الندوة شيماء مزروع، وحسناء الكتامي، والسيد سنيد، من مركز إعلام طنطا، وشارك فيها المهندس أشرف فرج الله، رئيس مركز ومدينة قطور، وقال الدكتور مصطفى يحيى قدري طبيب تغذية بجامعة طنطا، أن أمراض سوء التغذية، هي أكثر الأمراض انتشارا في مصر بسبب سوء التغذية، موضحًا كيفية القضاء على هذه الأمراض دون الحاجة للتكاليف العالية في العلاج.

كما تطرق في الحديث عن الأثار الخطيرة التي تسببها أمراض سوء التغذيه للفرد والمجتمع، وأفضل الطرق للقضاء على أمراض سوء التغذيه وهي التغذية السليمة والحرص على تناول الغذاء الصحي المتنوع.

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