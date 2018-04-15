ملك السعودية يرفض في افتتاح القمة العربية نقل السفارة الأمريكية للقدس

رفض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، في افتتاح القمة العربية، قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وندد بما اعتبره "تدخلات إيرانية سافرة" في الدول العربية، دون أن يتطرق إلى النزاع السوري.

وأكد الملك، في كلمته في افتتاح الدورة الـ29 من القمة في مدينة الظهران شرق المملكة "نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأميركية المتعلق بالقدس"، مضيفا "نؤكد على ان القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية".

وتابع أمام قادة ورؤساء وممثلي الدول العربية "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".