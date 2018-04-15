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الوطن

أبو الغيط: غياب التوافق على مفهوم الأمن القومي العربي

منذ 2 دقيقة
كتب: أكرم سامي وبهاء الدين عياد
أبو الغيط: غياب التوافق على مفهوم الأمن القومي العربي

أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام للجامعة العربية، إن غياب التوافق على مفهوم الأمن القومي العربي يعد السبب الرئيسي في أزمات المنطقة العربية، وأن تآكل حضور العرب الجماعي في معالجة الأزمات هو ما يُغري الآخرين بالتدخل في شئونهم والعبث بمُقدراتهما.

وأوضح أبو الغيط، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بمدينة الظهران السعودية اليوم الأحد، أن التحديات الحالية تفرض على الجميع التفكير في إجراء حوار جاد ومعمق حول الأولويات الكبرى للأمن القومي العربي، وبحيث يجرى تدشين توافق أكبر حولها وتناغم أوسع في شأن كيفية ضبط إيقاع تحركنا الجماعي والمشترك إزاء كل التهديدات.

وتابع "أعتزم إجراء مناقشة معمقة مع الدول الأعضاء حول هذا الموضوع الحيوي الذي يلمس صُلب أمننا الجماعي واستقرار الدول العربية"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض لانتكاسة رئيسية تمثلت في الإعلان الأمريكي غير القانوني بشأن مصير القدس، ونجح الجهد العربي في حشد موقف دولي مناوئ للطرح الأمريكي الذي انحرف عن طريق الحياد و"لكن الأمر يتطلب مزيدا من الدعم السياسي والمادي لتمكين الفلسطينيين من الصمود أمام مخططات تصفية قضيتهم واختزال حقوقهم السامية".

وانطلقت القمة العربية الـ29 بمنطقة "الظهران" في السعودية، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى، وسط مشاركة واسعة من القادة العرب.

وتناقش القمة العربية 18 بندًا تتصل بمجمل قضايا العمل المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتصدرها الملفات الساخنة بالمنطقة العربية، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

القمة العربية الـ 29 في السعودية

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