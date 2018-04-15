نيابة الغردقة تواصل التحقيق مع عصابة النصب الإلكتروني الدولية

تواصل نيابة الغردقة، اليوم، التحقيق مع 22 ماليزيا ومواطن من تايوان، ومصريين اثنين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني على عملاء البنوك، في إحدى الدول الأجنبية.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بالتنسيق مع أمن منتجع الجونة السياحي بالغردقة، تمكنت مساء الخميس الماضي من ضبط 22 ماليزيا، ومواطن تايواني، ومصريين اثنين، لاتهامهم بتجهيز عملية نصب كبرى على عملاء البنوك في ماليزيا، وسحب أرصدتهم عن طريق معرفة الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة بالعملاء، بواسطة كول سنتر دولي.

وتوصلت تحريات المباحث أنهم دخلوا الجونة بجوازات سفر فردية، وأقاموا في الفيلا، لا يخرج منهم سوى 3 أفراد لإحضار الأغذية والمشروبات.

وكشفت المعلومات أنهم يستخدمون "كول سنتر" خاص بأحد البنوك، خارج البلاد، للرد على عملاء البنك، ومعرفة الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة بهم، يقومون بعدها بتحويل الأرصدة من حساب العملاء.

وبناء على تعليمات اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، تم تقنين الإجراءات، وتمكنت حملة أشرف عليها اللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، من ضبط مصريين اثنين، أحدهما يحمل جنسية دولة أجنبية، و22 ماليزيا، بحوزتهم 27 هاتفا محمولا، وتابلت مختلف الأنواع، وجهازي كمبيوتر محمول "لاب توب"، وجهازي راوتر، وفلاشتين، و13 خطا للمحمول لشركات مختلفة، ومبلغ مالي لعملات أجنبية ومحلية.