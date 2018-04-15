تسجيل الدخول

الوطن

"القاضي": تنفيذ المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي في بورسعيد

منذ 9 دقيقة
كتب: حسن عثمان
"القاضي": تنفيذ المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي في بورسعيد

مؤتمر الصحة السنوي الأول Tech Health

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 4 تحالفات تقدمت لتنفيذ التطبيقات التكنولوجية المؤهلة لتنفيذ منظومة التامين الصحي في محافظة بورسعيد كمشروع يتم البناء عليه عند تفعيل القانون في باقي محافظات الجمهورية، وإجراء التقييم الشامل لهذه التجربة من خلال وزارة الصحة المنوط بها هذا العمل، بالإضافة إلى منح الاعتمادية للجهات التي من المقرر لها ان تقدم هذه الخدمات في ظل قانون التأمين الصحي الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الصحة السنوي الأول Tech Health الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت عنوان "رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر"، بهدف رفع الوعي بأهمية وجود رؤية واضحة لمستقبل نظم المعلومات الصحية في مصر.

 

أخبار متعلقة

وزير الاتصالات يشارك في فعاليات مؤتمر الصحة السنوي الأول لـ"غرفة CIT"

وزير الاتصالات يشارك في فعاليات مؤتمر الصحة السنوي الأول لـ"غرفة CIT"
"الإعلاميين" تحيل مذيع قناة "الصحة والجمال" للتحقيق

"الإعلاميين" تحيل مذيع قناة "الصحة والجمال" للتحقيق
"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لـ"الصحة" بسبب نقص 1200 صنف دوائي

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لـ"الصحة" بسبب نقص 1200 صنف دوائي
مدير مستشفى هليوبوليس: تراجعت عن تقديم استقالتي بعد لقائي بوزير الصحة

مدير مستشفى هليوبوليس: تراجعت عن تقديم استقالتي بعد لقائي بوزير الصحة
"التعليم": مبادرة مع وزارة الاتصالات لتدريب الطلاب على البرمجة

"التعليم": مبادرة مع وزارة الاتصالات لتدريب الطلاب على البرمجة
بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير وميكنة الخدمات مع وزارة الاتصالات

بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير وميكنة الخدمات مع وزارة الاتصالات
وزير الاتصالات الأسبق: محمد صلاح روَّج لمصر أفضل من وزارة بأكملها

وزير الاتصالات الأسبق: محمد صلاح روَّج لمصر أفضل من وزارة بأكملها
وزارة الاتصالات تنظم دورات تدريبية لأبناء الوادي الجديد

وزارة الاتصالات تنظم دورات تدريبية لأبناء الوادي الجديد

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

الإعلاميون المشاركون في القمة العربية الـ29 يشيدون بتسهيلات التغطية

الإعلاميون المشاركون في القمة العربية الـ29 يشيدون بتسهيلات التغطية

بالفيديو| طفل يصطاد سمكة ضخمة بيديه

بالفيديو| طفل يصطاد سمكة ضخمة بيديه

برلماني روسي: "الأسد" مستعد لتنظيم انتخابات على أساس تعدد الأحزاب

برلماني روسي: "الأسد" مستعد لتنظيم انتخابات على أساس تعدد الأحزاب

القبض على 4 أشخاص بحيازتهم أسلحة لاستخدامها في أعمال بلطجة

القبض على 4 أشخاص بحيازتهم أسلحة لاستخدامها في أعمال بلطجة

"الجنايات" تستمع لشهود الإثبات في قضية "أحداث الإرشاد"

"الجنايات" تستمع لشهود الإثبات في قضية "أحداث الإرشاد"

اختيارات الوطن

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

الأكثر قراءة

عاجل