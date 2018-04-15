"القاضي": تنفيذ المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي في بورسعيد

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 4 تحالفات تقدمت لتنفيذ التطبيقات التكنولوجية المؤهلة لتنفيذ منظومة التامين الصحي في محافظة بورسعيد كمشروع يتم البناء عليه عند تفعيل القانون في باقي محافظات الجمهورية، وإجراء التقييم الشامل لهذه التجربة من خلال وزارة الصحة المنوط بها هذا العمل، بالإضافة إلى منح الاعتمادية للجهات التي من المقرر لها ان تقدم هذه الخدمات في ظل قانون التأمين الصحي الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الصحة السنوي الأول Tech Health الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت عنوان "رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر"، بهدف رفع الوعي بأهمية وجود رؤية واضحة لمستقبل نظم المعلومات الصحية في مصر.