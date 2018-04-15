مدير مستشفى هليوبوليس: تراجعت عن تقديم استقالتي بعد لقائي بوزير الصحة

قال الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى هيلوبوليس، الذي تعرض للضرب من قِبل زوج ممرضة بالمستشفى، إنه تراجع عن تقديم استقالته من المستشفى اعتراضًا على ما حدث، بسبب لقائه مع وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، الذي طلب منه التراجع عن استقالته، واصفًا اللقاء بـ"الأبوي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن وزير الصحة تحدث إلى وزير الداخلية، وأعرب عن رفضه للمعاملة التي عومل بها في قسم شرطة النزهة، طالبًا منه سرعة التحقيق في الأزمة.

ووجَّه مدير مستشفى هيلوبوليس، الشكر للواء طارق مرزوق، مدير قطاع شرق القاهرة، واللواء علاء قنديل مأمور قسم النزهة، والمقدم محمد مختار نائب مأمور القسم، قائلًا إنهم اعتذروا على طريقة استقباله في القسم.

وعن تفاصيل الحادث، قال إن زوج الممرضة طلب إجازة لزوجته وعندما رفض قال له: "إنت شايف نفسك ليه، وضربني بالقلم على وشي، وأحد العمال هربه، ولما اتعرضنا على النيابة اتعرضنا بالكلابشات واتساوينا ببعض، وده شيء لا يليق".

وأردف: "بشكر وزير الصحة، لأنه أخد حقي، وقالي مينفعش مجهودك يضيع عشان ناس زي دي".