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الوطن

"القضايا النفسية المعاصرة".. مؤتمر سنوي لعلم النفس بـ"تربية أسيوط"

منذ 8 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
"القضايا النفسية المعاصرة".. مؤتمر سنوي لعلم النفس بـ"تربية أسيوط"

القضايا النفسية المعاصرة في المؤتمر السنوى لعلم النفس بتربية أسيوط

نظمت كلية التربية بجامعة أسيوط، اليوم، مؤتمرها السنوي لقسم علم النفس تحت عنوان "القضايا النفسية المعاصرة وعلم النفس الإيجابي" تحت رعاية الدكتور عادل النجدي عميد الكلية، والدكتور صمويل تامر بشري، رئيس قسم علم النفس التربوي ورئيس المؤتمر.

بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للدكتور علي صلاح عبدالمحسن مقرر المؤتمر رحب فيها بالحاضرين، وتكلم عن الصراعات التي يشهدها العالم وأثرها على الفرد والمجتمع، ثم كلمة للدكتور علي كمال معبد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث قدم فيها الشكر للدكتور عادل النجدي عميد الكلية، لما يقدمه من عطاء وجهد في سبيل النهوض المستمر للكلية، وفي كلمته أكد الدكتور إمام مصطفى سيد الأستاذ بقسم علم النفس، أن أول بحث عن الذكاءات المتعددة في مصر والوطن العربي خرج من كلية التربية جامعة أسيوط عام 2006.

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