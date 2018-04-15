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الوطن

نتنياهو يحذر من الوجود الإيراني بعد الضربات الغربية على سوريا

منذ 18 دقيقة
كتب: أ ف ب
نتنياهو يحذر من الوجود الإيراني بعد الضربات الغربية على سوريا

نتانياهو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، من الوجود الإيراني في سوريا عقب الضربات الغربية على دمشق، ردًا على هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية.

كما دعا نتنياهو الدول الغربية إلى اتباع النهج نفسه لمنع "دول إرهابية" من الحصول على أسلحة نووية، في إشارة إلى إيران.

وقال إنه تحدث هاتفيا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ليل السبت، عقب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا المجاورة.

واستهدف الهجوم 3 مواقع يشتبه بأنه يتم فيها انتاج اسلحة كيميائية، وكان نتنياهو أعرب سابقا عن "الدعم الكامل" للضربات.

وقال نتانياهو في بداية الاجتماع الحكومي أنه قال في المكالمة مع ماي أن "الرسالة الدولية المهمة من هذا الهجوم هو عدم التهاون مع استخدام اسلحة غير تقليدية".

 

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