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الوطن

طالبات "آداب المنيا" يحصدن المركز الأول في بطولة الشطرنج

منذ 11 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
طالبات "آداب المنيا" يحصدن المركز الأول في بطولة الشطرنج

فوز طالبات الاداب بمسابقة الشطرنج

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بطولة الشطرنج طالبات لمختلف كليات الجامعة تنفيذا لخطة النشاط الاجتماعي خلال الفصل الدراسي الثاني.

ونظمت المسابقة بهدف إعداد الطلاب للمنافسة على المستوى القمي على مستوي الجامعات المصرية، وشارك بالبطولة عدد 36 طالبة وتم تطبيق النظام السويسري في البطولة ولعبت كل طالبة 5 مباريات.

وأسفرت النتائج عن فوز كلية الآداب بالمركز الأول وجاءت كلية الألسن في المركز الثاني وكلية التربية في المركز الثالث وتم توزيع الجوائز على الفائزين وتم تسليم كلية الآداب كأس البطولة.

أشرف على المسابقة الدكتور هاني العربي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، وراندة علي ومحمود منصور مسؤولي النشاط.

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