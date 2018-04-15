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الوطن

اللجنة العامة لـ"النواب" توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ 9 دقيقة
كتب: حسام أبو غزاله
اللجنة العامة لـ"النواب" توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

على عبدالعال

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 ميلاديًا، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الرابع عشر من أبريل 2018.

وكان عبدالعال، قد دعا، منذ قليل، أعضاء اللجنة العامة والتي تضم الرئيس، والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وعدد من المستقلين للانعقاد، بعد انتهاء كلمة رئيس الوزراء في الجلسة العامة اليوم، بشأن طرح مبررات إعلان حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يعرض عبدالعال رئيس مجلس النواب قرار اللجنة العامة على النواب في الجلسة لأخذ الموافقة على القرار.

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