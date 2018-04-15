بسنت فهمي: يجب عرض خطة هيكلة قطاع الأعمال العام على البرلمان أولا

طالبت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة قطاع الأعمال بعرض خطة هيكلة القطاع على مجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة أن هذه الشركات تحتاج الي تطوير كامل لوقف الخسائر الموجودة بها.

وأضافت بسنت، في كلمة له باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير قطاع الأعمال، أنه يجب قبل تنفيذ خطة الهيكلة سواء من خلال دمج الشركات أو إعادة استغلال الأصول، طرح هذه الاستراتيجية على البرلمان قبل تنفيذها.

جاء ذلك ردا علي حديث وزير قطاع الأعمال باللجنة الاقتصادية، أن هناك خطة لهيكلة شركات الأعمال سواء من خلال بيع بعض الأصول إذا لزم الأمر لتطويرها، أو إعادة هيكلتها.