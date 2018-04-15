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الوطن

"مستقبل وطن" في أسيوط يحتفل بـ"يوم اليتيم" بحضور 300 طفل وطفلة بمنفلوط

منذ 3 دقيقة
كتب: مريم الخطري
"مستقبل وطن" في أسيوط يحتفل بـ"يوم اليتيم" بحضور 300 طفل وطفلة بمنفلوط

مستقبل وطن بأسيوط ينظم حفل للأيتام بمركز منفلوط

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز منفلوط، بقيادة محمود ياسين الدن، احتفالية كبرى للأيتام، بإحدى ملاعب بندر منفلوط، وذلك في إطار احتفالات الحزب في المحافظة بـ"يوم اليتيم".

وأكد محمود ياسين الدن، أمين الحزب بمركز منفلوط، على الدور الاجتماعي الذي يتبناه الحزب في المرحلة الحالية وذلك من خلال دعوة أكثر من 300 طفل وطفلة من كافة القرى والنجوع والعزب، وبمشاركة جميع قيادات أمانة الحزب من منفلوط وأمناء الوحدات المحلية.

وقال ياسين إن برنامج الحفل شمل العديد من الفقرات الترفيهية والهدايا لكل طفل، وكذلك وجبات غذائية مجانية مما أثر بالإيجاب في نفوس كافة الحاضرين بالاحتفالية.

وأشار إلى أن تعاليم الدين الحنيف أكدت أهمية ذلك، وأيضًا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بالاحتفال بـ"يوم اليتيم".

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