عبد الغفار من جامعة أسيوط: لا وجود لدولة بدون علماء يحملون راية التقدم

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة أسيوط تعد واحدة من جامعات الصعيد التي تمتلك قدرات علمية كبرى، في عدد من المجالات العلمية والبحثية، لاسيما في المجالات الطبية كالأورام والقلب والأطفال، مشيرا إلى أن أبناء جامعة أسيوط وروادها من العلماء والباحثين، أسهموا في تحقيق عددا من النجاحات في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة، كزراعة الكلى والكبد والنخاع.

وأضاف عبدالغفار، أن جامعة أسيوط عملت منذ أكثر من 60 عاما على تحقيق التقدم والسبق في الناحية التعليمية، وذلك بفضل ما تضمه من أمهر الأساتذة والعلماء، وفي هذا الإطار أكد أن تكريم هؤلاء النخبة من العلماء المهرة والباحثين المتخصصين، يعد نوعا من أنواع الوفاء لجهودهم المشهودة ورسالةً للطلاب والشباب لبذل مزيد من الجهد والعمل المخلص للحاق بتلك النخب.

وأكد عبدالغفار، أنه لا وجود لدولة بدون علماء متخصصين يحملون راية العلم والتقدم، وهذا ما يوضحه سعي القيادة السياسية واهتمامها اهتماما بالغا بالعلم والعلماء، والذين يحملون على عاتقهم تأهيل الدولة إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة واقتصاد المعرفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال جامعة أسيوط بعيد العلم، والذي يأتي هذا العام متزامنا مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عاما على بدء الدراسة بها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.