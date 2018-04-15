تسجيل الدخول

الوطن

عبد الغفار من جامعة أسيوط: لا وجود لدولة بدون علماء يحملون راية التقدم

منذ 37 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
عبد الغفار من جامعة أسيوط: لا وجود لدولة بدون علماء يحملون راية التقدم

وزير التعليم العالي جامعة أسيوط تضم أمهر الأساتذة والعلماء .لاوجود لدولة بدون علماءيحملون راية العلم

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة أسيوط تعد واحدة من جامعات الصعيد التي تمتلك قدرات علمية كبرى، في عدد من المجالات العلمية والبحثية، لاسيما في المجالات الطبية كالأورام والقلب والأطفال، مشيرا إلى أن أبناء جامعة أسيوط وروادها من العلماء والباحثين، أسهموا في تحقيق عددا من النجاحات في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة، كزراعة الكلى والكبد والنخاع.

وأضاف عبدالغفار، أن جامعة أسيوط عملت منذ أكثر من 60 عاما على تحقيق التقدم والسبق في الناحية التعليمية، وذلك بفضل ما تضمه من أمهر الأساتذة والعلماء، وفي هذا الإطار أكد أن تكريم هؤلاء النخبة من العلماء المهرة والباحثين المتخصصين، يعد نوعا من أنواع الوفاء لجهودهم المشهودة ورسالةً للطلاب والشباب لبذل مزيد من الجهد والعمل المخلص للحاق بتلك النخب.

وأكد عبدالغفار، أنه لا وجود لدولة بدون علماء متخصصين يحملون راية العلم والتقدم، وهذا ما يوضحه سعي القيادة السياسية واهتمامها اهتماما بالغا بالعلم والعلماء، والذين يحملون على عاتقهم تأهيل الدولة إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة واقتصاد المعرفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال جامعة أسيوط بعيد العلم، والذي يأتي هذا العام متزامنا مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عاما على بدء الدراسة بها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

أخبار متعلقة

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة أسيوط في عيدها الـ60

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة أسيوط في عيدها الـ60
"عبدالغفار" يزور جامعة أسيوط ويشارك في ختام برنامج "أنت مراية نفسك"

"عبدالغفار" يزور جامعة أسيوط ويشارك في ختام برنامج "أنت مراية نفسك"
رئيس جامعة أسيوط: يقظة الجيش أحبطت الهجوم الإرهابي على كمين بسيناء

رئيس جامعة أسيوط: يقظة الجيش أحبطت الهجوم الإرهابي على كمين بسيناء
رئيس جامعة أسيوط يشيد بمعهد دراسات وتكنولوجيا صناعة السكر

رئيس جامعة أسيوط يشيد بمعهد دراسات وتكنولوجيا صناعة السكر
كلية التربية الرياضية تحصد أوسكار جامعة أسيوط لأفضل عرض مسرحي

كلية التربية الرياضية تحصد أوسكار جامعة أسيوط لأفضل عرض مسرحي

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السنوي لقسم الطب الشرعي

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السنوي لقسم الطب الشرعي

بنك ناصر: 70 عاما عند نهاية مدة التقسيط السن الأقصى لقرض "حضانتي"

بنك ناصر: 70 عاما عند نهاية مدة التقسيط السن الأقصى لقرض "حضانتي"

مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزله في الدقهلية

مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزله في الدقهلية

تكريم طالبة حصلت على مركز متقدم بمسابقة "تحدي القراءة العربي" بمطروح

تكريم طالبة حصلت على مركز متقدم بمسابقة "تحدي القراءة العربي" بمطروح

بالصور| محمود حميدة يحضر العرض "أحوال شخصية"

بالصور| محمود حميدة يحضر العرض "أحوال شخصية"

اختيارات الوطن

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

الأكثر قراءة

عاجل