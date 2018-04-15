وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة أسيوط في عيدها الـ60

وصل منذ قليل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إلى جامعة أسيوط ورافقة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورمحمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور شحاتة غريب شلقامي المشرف العام على الأنشطة الطلابية، ومحمود بخيت أمين عام الجامعة، حيث كان في استقباله عمداء كليات الجامعة وأعضاء اتحادات طلاب الجامعة.

وصرح الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، أن برنامج الزيارة يشمل مشاركة وزير التعليم العالي في حفل ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقي والذي أطلقته وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية في مبادرة بعنوان "أنت مراية نفسك" وتهدف إلى توعية الطلاب بالقيم الأخلاقية والوطنية السليمة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه عقب ذلك يقوم وزير التعليم العالي بجولة ميدانية تتضمن عدد من منشآت ومباني الجامعة، ووضع حجر الأساس لأكبر مركز بحثي على مستوى الجامعات المصرية، والجاري إنشائه بالحرم الجامعي، وكذلك وضع حجر الأساس لمستشفى 2020 الجامعي الجديد لعلاج الأورام والتي أعلنت الجامعة عن إنشائها على مساحة 10 الآف متر مربع لخدمة مرضى الأورام في صعيد مصر.

وأشار الدكتور جعيص أنه عقب انتهاء الجولة، يشارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في احتفال الجامعة بعيد العلم، ويأتي هذا العام متزامنًا مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عامًا على بدء الدراسة بها، ويتضمن حفل عيد العلم هذا العام تكريم الفائزين بجوائز الدولة وجوائز الجامعة، والإعلان عن أفضل الأبحاث الفائزة في مسابقة مكافحة الإرهاب، ومسابقة أبحاث الطاقة المتجددة والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.