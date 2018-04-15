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الوطن

رئيس "زراعة النواب" يلتقي عبد العال لبحث أزمة سعر توريد القمح

منذ 33 دقيقة
كتب: هبة أمين
رئيس "زراعة النواب" يلتقي عبد العال لبحث أزمة سعر توريد القمح

هشام الشعينى

يلتقي النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن بحث أزمة سعر توريد القمح، مع الحكومة وبالتحديد وزراء التموين والزراعة والمالية.

وقال الشعيني، خلال اجتماع اللجنة، إن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا عن سعر توريد القمح، يحمل عدم تقدير من الحكومة للبرلمان، وهو أمر غير مقبول بالمرة.

وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، سعر توريد القمح بـ 600 جنيه، بالمخالفة لتوصيات لجنة الزراعة بالبرلمان بأن يكون السعر مابين 650 إلى 700 جنيه.

ودعا النائب مجدي ملك، إلى ضرورة تحديد سعر الذرة الصفراء، بشكل عاجل، وإعداد مذكرة لرفعها لرئيس الوزراء، لتشجيع الفلاحين على زراعتها.

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