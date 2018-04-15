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الوطن

بالصور| محافظ جنوب سيناء يطالب بتجميل وزراعة محيط مسجد الزهراء بالطور

منذ 28 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| محافظ جنوب سيناء يطالب بتجميل وزراعة محيط مسجد الزهراء بالطور

داخل مسجد الزهراء

طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بإزالة جميع مخلفات التشيد التي توجد حول المسجد وتجميل المنطقة حولة وزراعة النخيل وتركيب كشافات ووضع لافتة باسم المسجد وتركيب ساعة آذان داخل المسجد وآيات قرآنيه استعدادا لافتتاحه.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم الأحد، للأعمال الجارية بمسجد الزهراء بحي الزهراء بمدينة طور سيناء.

وأوضح أن مسجد الزهراء يعد أكبر مسجد بمدينة الطور حيث يحتوي على مصلى للرجال بمساحة 850 متر ومصلى للسيدات بمساحة 150 متر ومدرسة قرانية تحتوي على 6 فصول و دار مناسبات و10 حمامات للرجال و2 مئذنة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من القبلة والمنبر وتزويده بحوالي 75 مروحة وجاري تركيب النجف والإضاءة له.

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