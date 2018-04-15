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الوطن

"التموين": إصدار مليون بطاقة تموينية ذكية للمواطنين خلال 3 أشهر

منذ 28 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": إصدار مليون بطاقة تموينية ذكية للمواطنين خلال 3 أشهر

التموين: إصدار مليون بطاقة تموينية ذكية للمواطنين خلال 3 أشهر

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً عن موقف استخراج البطاقات التموينية، بدل فاقد، تالف، فصل اجتماعي، وتضمن التقرير حصراً لعدد البطاقات التي تم الانتهاء من طباعتها وتفعيلها، وبلغت مليون ومليون و40 ألف بطاقة، خلال 3 شهور، تمثل 5 أضعاف طاقة الإصدار التقليدية لإنجاز كل الطلبات المتأخرة.

وأوضح التقرير، أن مكاتب التموين تسلمت نحو 685 ألف بطاقة تموينية، بجانب وجود 355 ألف بطاقة قيد الطباعة، وتم الانتهاء من مراجعتها والموافقة على إصدارها.

وكشف التقرير، أن إجمالى الطلبات قيد المراجعة في الإنتاج الحربي والتي بلغت نحو 231 ألف و116 طلب، حيث تم الموافقة على 163 ألف و885 طلب، بينما رفض عدد من الطلبات نتيجة لازدواج الصرف أو أخطاء طلب من المواطنين مراجعتها وتدقيق البيانات، وتضمن التقرير بياناً بعدد الطلبات قيد المراجعة والطلبات التي يتم مراجعتها في المديريات الطلبات قيد المراجعة لدى قطاع الرقابة والتوزيع.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النظام الجديد لتقديم خدمة استخراج بطاقة التموين قضى على الكثير من المشكلات وخاصة التأخير في الإصدار، لافتاً أن المنظومة الحالية اسبعدت العنصر البشري من تقديم الخدمة، وأصبح ولأول مرة المواطن يحصل على الخدمة برسالة عن طريق المحمول الخاص بالمستفيدين على الرقم 91237.

 

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