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الوطن

وزير الصحة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتسبب في وفاة مريض

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الصحة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتسبب في وفاة مريض

د.أحمد عماد الدين وزير الصحة

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إنه تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل بهيئاته الثلاث التي تفصل الخدمة عن الرقابة، على أن يطبق أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه تم التوافق على قانون التجارب الإكلينكية الطبية وعقوباته تبدأ من 3 سنوات إلى 10 سنوات سجن والغرامة مليون جنيه في حال التسبب بوفاة المريض محل البحث.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح وزير الصحة والسكان، ممثلا عن رئيس الوزراء المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "المستقبل يبدأ الآن"، والذي تنظمه وزارة الصحة المصرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدءا من أمس وينتهي الثلاثاء بحضور وزير الصحة اليمني وممثلي وزارت الصحة العرب.

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