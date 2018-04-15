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الوطن

السيسي: مصر حريصة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن العربي

منذ 54 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي: مصر حريصة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس تونس وجه للرئيس التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى ما تعكسه نتائج الانتخابات من ثقة كبيرة يحظى بها الرئيس لدى الشعب المصري.

كما أشاد الرئيس التونسي باستعادة مصر لدورها الرائد والفعّال على الصعيد الإقليمي وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل العربي المشترك وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وذلك بعدما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس التونسي، مؤكداً اعتزاز مصر بما يربطها بتونس من روابط وعلاقات قوية ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، كما أكد حرص مصر على تطوير أطر التعاون القائمة مع تونس في مختلف المجالات، فضلاً عن تكثيف التشاور بين البلدين إزاء الأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأكد الرئيس في هذا الإطار أن مصر حريصة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن العربي ومواصلة دورها التاريخي الذي لم ولن تتخلى عنه أبدًا.

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