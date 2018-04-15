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الوطن

"تعليم كفر الشيخ" تتابع مراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

منذ 41 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"تعليم كفر الشيخ" تتابع مراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ -ارشيفية

أكدت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيح، على مراعاة توزيع المواصفات الفنية والشمولية لكل مادة في الامتحان، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة مستويات الطلاب المختلفة في وضع الأسئلة، وأن تكون الأسئلة واضحة، ولا تحتمل أكثر من إجابة، والبعد عن الإيحاءات والتلميحات السياسية والدينية، والامتحانات البديلة يجب أن تكون معدة وجاهزة للطبع فور الاحتياج إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، عقدته للإعداد والتنظيم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددة على أعمال الكنترول، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات، وضرورة توفير كشوف المناداة وجدول الامتحان بكل لجنة ودور بالمدرسة في أماكن واضحة، والتصحيح يكون أولاً بأول ولا يتم إعلان النتيجة إلا بعد انتهاء الموجه من مراجعة نسبة 10%، ومراجعة الراسبين والدور الثاني، وإخطارهم بخطابات رسمية بعلم الوصول، ويتاح لأولياء الأمور الاطلاع على نتائج أبنائهم بالشهادات دون تحصيل أي مبالغ مالية منعًا للمسائلة القانونية.

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