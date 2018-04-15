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الوطن

محافظ البحيرة تفتتح لوحة توزيع كهرباء بتكلفة 34 مليون جنيه

منذ 42 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة تفتتح لوحة توزيع كهرباء بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ البحيرة تفتتح لوحة توزيع كهرباء بتكلفة 34 مليون جنيه

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والمهندس محمد عبدالعليم السطوحي، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة، اليوم، لوحة توزيع كهرباء المهندس محمود خليفة بعزبة شيبة بمركز دمنهور، المقامة على مساحة 600 متر مربع، وتتكون من 25 خلية بتكلفة 34 مليون جنيه وهي موزع جهد 11 ك فولت لخدمة 100 ألف نسمة بمجالس قرى نديبة الحجناية ودسونس وسنطيس وكفر سنطيس وشيبة بمركز دمنهور.

كما افتتحت لوحة توزيع كهرباء السناهرة بمركز كفر الدوار على مساحة 150 م2 وتتكون من 15 خلية بتكلفة 16 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة بمناطق السناهرة والمراكبية وحي طلعت حرب وأسطفان والحدائق.

وأكدت محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل بين المحافظة وشركة توزيع الكهرباء من خلال إنشاء المحطات ولوحات التوزيع الجديدة أو التوسعات بالمحطات القائمة لتوفير الكهرباء وللتغلب على بعض المشاكل التي كانت موجودة بتلك القرى والمناطق من زيادة تحميل أو انخفاض في مستوى الجهود، بالإضافة إلى مراعاة زيادة الطلب على الطاقة والأعمال المستقبلية بها وتقليل معدلات الأحمال وحل مشاكل الجهد المنخفض ببعض المناطق لخدمة المواطنين بالقرى والمناطق النائية والمحرومة والمشروعات الاستثمارية القائمة والمستقبلية.

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