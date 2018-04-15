السيسي للرئيس اليمني: مصر تساند الحكومة الشرعية ودعم وحدة الدولة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال اللقاء التباحث حول مستجدات الوضع في اليمن، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت المساند للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لوحدة الدولة اليمنية وسلامتها الإقليمية، فضلا عن مواصلة مصر جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء اليمن وتوفير الدعم لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اليمني عبر عن امتنانه لمواقف مصر حكومةً وشعبًا الداعمة للشعب اليمني وشرعيته في هذه المرحلة المصيرية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون الذى يدفع قدماً بالعلاقات التاريخية بين البلدين.