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الوطن

لبنى عسل تغادر "أون لايف": لم نتفق على شكل البرنامج

منذ 46 دقيقة
كتب: الوطن
لبنى عسل تغادر "أون لايف": لم نتفق على شكل البرنامج

لبنى عسل

قرابة 5 أشهر، قضتها الإعلامية لبنى عسل في تقديم برنامجيها "أون اليوم" ثم برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على شاشة قناة أون لايف، انتهت بقرار مشترك بين الإعلامية والقناة بإيقاف البرنامج، لعدم الوصول إلى اتفاق فيما يخص طبيعته، إذ تمسكت الإعلامية بما تم الاتفاق عليه في التعاقد كونه برنامج توك شو، فيما تحول البرنامج إلى إخباري يناسب طبيعة القناة الإخبارية.

الاتفاق الذي تم خلال الساعات الماضية، لم تنفيه عسل، إذ أكدت لـ"الوطن" أنها تحترم الفترة التي قضتها في القناة، وتُكن الاحترام والتقدير لقياداتها المتعاقبة، وأرجعت عدم الاتفاق إلى طبيعة القناة الإخبارية التي لا تناسب "التوك شوط بالشكل الذي كانت تحلم به.

وأكدت عسل أن المرحلة السياسية وطغيان الشأن السياسي خلال الفترة الماضية، وتزامن انطلاق البرنامج مع أحداث سياسية مهمة مثل الانتخابات فرض عليها الشكل الذي خرج به "أون اليوم"، ثم "الطريق للاتحادية"، لكنها ومنذ اليوم الأول كان الاتفاق -بحسبها- لتقديم برنامج توك شو منوع، لا يعتمد على السياسة والأخبار بشكل رئيسي، وهو ما وجدت الإعلامية صعوبة في تقديمه من خلال شاشة إخبارية متخصصة في المتابعات والشأن السياسي.

وتحفظت عسل على ذكر وجهتها، قائلة: "تعلمت من تجربتي في أون، واستفدت كثيرا من خبرات العاملين بها، وأعمل بشفافية مطلقة، وحين أنتقل لمكان آخر سأعلن للجميع، ولن أترك الأمر عرضة للتكهنات".

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