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الوطن

"الأوقاف": رفع كمية السلع الغذائية المقرر توزيعها في رمضان إلى 3 آلاف طن

منذ 26 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"الأوقاف": رفع كمية السلع الغذائية المقرر توزيعها في رمضان إلى 3 آلاف طن

د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع كمية السلع الغذائية المقرر توزيعها بالمجان من باب البر بوزارة الأوقاف المصرية خلال شهر رمضان المقبل، على الأسر الأولى بالرعاية إلى 3 آلاف طن بواقع 1200 طن سكر و1200 طن أرز و600 طن مكرونة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ستة وعشرين مليون جنيه مصري من الموارد الذاتية للوزارة المخصصة للبر.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أنه سيتم توزيع السلع على 600 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية في المناطق الأولى بالرعاية بالتنسيق مع المحافظين، إيمانا من الوزارة بأهمية التكافل المجتمعي، داعيا إلى تكثيف الجهود في مجال البر والرعاية المجتمعية، ولا سيما قبيل وخلال الشهر الفضيل.

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