محافظ الإسكندرية يتفقد مكان حريق دير مارمينا بكينج مريوط

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم، المنطقة التي جرى بها الحريق بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، وذلك عقب نشوب حريق مساء امس بكنيسة تحت الإنشاء بقرب من مدافن الشهداء، والذي أدى إلى التهام الشدات الخشبية المستخدمة في بناء الكنيسة ودون وجود أي خسائر في الأرواح.

جاء ذلك بحضور الأنبا كيرلس آفا مينا، رئيس دير الشهيد مارمينا العجائبى والآباء القساوسة بالدير.

وأطمأن سلطان على الآباء والقساوسة داخل الدير، مؤكدًا أن كل ما يصيب الأخوة الأقباط هو مصابنا، و"اننا نسيج واحد فنحن إخوة في الفرح و الشدة ونحمد الله لعدم وجود أي إصابات جراء الحريق وقد جئنا للاطمئنان على أوضاع الدير، متمنيا أن يتم إعادة ترميم الأجزاء المحترقة بالكنيسة قريبا، وأقدم الشكر لقوات الحملة المدينة على سرعة توجهم لإطفاء الحريق و تعاملهم الفوري مع الحادث".