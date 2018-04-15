ندوة عن السينما البديلة ضمن فعاليات "الإسماعيلية السينمائي"

أقيمت ندوة حوارية عن السينما البديلة اليوم، على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي برئاسة الناقد عصام زكريا.

أدارت الندوة الناقدة لمياء فتحي مع إسلام كمال أحد صناع الأفلام، وضمت الندوة الحديث عن السينما البديلة ومعالجة مشكلة فكرة وجود السينما البديلة.

كما ناقشت مشكلة التعليم البديل وعمل ورش سينمائية في خلال مدة قصيرة وكيفية عمل مخرج أو ممثل في فترة قصيرة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.