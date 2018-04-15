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الوطن

"تنمية المجتمع" بالبعيرات تحتفل بـ"يوم اليتيم" بمشاركة 60 طفلا

منذ 56 دقيقة
كتب: الوطن
"تنمية المجتمع" بالبعيرات تحتفل بـ"يوم اليتيم" بمشاركة 60 طفلا

خلال الاحتفال

نظمت جمعية تنمية المجتمع بالبعيرات غرب الأقصر، اليوم، احتفالية خاصة بـ"يوم اليتيم"، بمشاركة 60 طفلاً يتيمًا.

وقال أسامة أحمد عبد الغنى، منسق الاحتفال، إن احتفالات بـ"يوم اليتيم" لهذا العام شملت زيارة للملاهي والمتنزهات والحدائق العامة للأطفال الأيتام، وحفل غذاء وحفلات ترفيهية.

وقال عبدالغنى، إن الحفل بدأ من الساعة 10 صباحًا بالمدينة الترفيهية بقرية سيدى المنصورى بالأقصر، وجرى تقديم هدايا عينية، كما شهد الحفل فقرات عديده، وفقرات فنون شعبية.

شارك في تنظيم البرنامج الترفيهي للأيتام الخبير السياحي أيمن أحمد السمان وبصرى الطاهر رئيس جمعية تنمية المجتمع بالبعيرات.

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