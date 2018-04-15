الأقصر تحتفل بـ"اليوم العالمي للتراث" الأربعاء بفتح المزارات مجانا

أعلن الدكتور محمد عبد العزيز، مدير آثار مصر العليا مشاركة محافظة الأقصر بيوم التراث العالمي، والذي يقام الأربعاء المقبل.

وأضاف "انه سيتم فتح كافة المزارات الآثرية بالبرين الشرقي والغربي مجانا للطلاب المصريين".

ومن المقرر أقامه عدد من الفعاليات على مدار الأسبوع الحالي بمحافظة الأقصر يشارك بها الدكتور خالد عناني وزير الآثار ومحمد بدر محافظ الأقصر، تتضمن جولة في معابد الكرنك، وطريق الكباش، واحتفالية خاصة بمناسبة اكتمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر، فضلا عن افتتاح عرض جديد لبعض قاعات متحف الأقصر بعد نقل القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير.

وتحتفل العديد من دول العالم يوم 18 أبريل بيوم التراث العالمي، وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام تحت رعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972 ميلاديًا.