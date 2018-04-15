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الوطن

جهاد عباس تكشف تفاصيل حصولها على جائزة الصحافة العربية

منذ 43 دقيقة
كتب: محمود البدوي
جهاد عباس تكشف تفاصيل حصولها على جائزة الصحافة العربية

جهاد عباس

قالت الزميلة جهاد عباس، الصحفية بجريدة "الوطن"، إنها فازت بجائزة الصحافة العربية للشباب، بعد إعدادها عدة تحقيقات ومغامرات وقصص إنسانية نُشرت على صفحات الجريدة، موضحة أنها رُشحت بتلك الجائزة عن تحقيق "صيادلة يتاجرون في الترامادول"، وخاضت مغامرة الدخول إلى الصيدليات واشترت "ترامادول" دون "روشتة".

وأضافت عباس، خلال حوارها على قناة "الغد" الإخبارية، أنها عملت قصصا إنسانية رائعة عن انفجار كنيسة مارجرجس، وكذلك دور الأيتام في مصر، لافتة إلى أنه يُشارك في تلك المسابقة صحفيين يقدر عددهم بالآلاف من كل البلدان العربية، مؤكدة أن لجنة التحكيم مكونة من عدد كبير من الأعضاء لديهم معايير كبيرة من أجل الحكم على تلك الجوائز.

وأشارت إلى أنه من ضمن المعايير التي تُرشح التحقيق للفوز بالجائزة، هو مدى عمق الموضوع وفكرته المتفردة، موضحة أن تلك الجائزة تُعد من أهم الجوائز الصحافة والإعلام المشهود لها بالشفافية، ولم يعترض أحد قط قبل ذلك عن مشكلات في توزيع الجوائز أو المحاباة لأحد، موضحة أن تلك الجائزة أعطتها جزء من التفاؤل حيث كانت ترى بأن الصحفيين يعملون خلف ستار الصحف، عكس الإعلاميين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع مشاهديهم.

وأوضحت أن الاحتفالية كانت ضخمة وصحيفة "الوطن" كان لها دورا كبيرا جدًا في الحصول على تلك الجوائز، مشيدة بالكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، قائلًة: "شجعنا جدا، وكان قد إيه جميل، وقف أثناء تسليم الجوائز والتقط لنا صورًا بنفسه، وكان موقفا رائعا".

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