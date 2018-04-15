طلبة "هندسة المنوفية" يشاركون في المهرجان الدولي بجامعة بدر

شارك فريق من طلبة بكالوريوس قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة بشبين الكوم، في مسابقة مشروعات التخرج بالمهرجان الدولي المقام بجامعة بدر بالقاهرة، بإشراف الدكتور صبحي غنيم رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد حمادة، أستاذ ديناميكا الماكينات، بمشروع تحت عنوان "تصميم منظومات طاقة الرياح الشمسية المهجنة".

يأتي المشروع لوضع حلول عملية وبحثية لعلاج مشكلات الطاقة عن طريق تقديم نموذج عملي قام الفريق بتصميمه (٢ تصميم جديد لتربينات الرياح)، حيث جرى تصميم تربينتي رياح رأسية المحور بواسطة فريق المشروع.

كما جرى تصنيع تربينتي الرياح من المواد المؤتلفة الهجينة (والتي تم تصميمها خصيصا لتلك التريبات)، وتتميز هذه المواد بالمتانة العالية جدا (٥ أضعاف الصلب)، وخفة الوزن، ويتم ربط هذه التربينات مع لوح شمسي لتكوين منظومة طاقة هجينة، حيث تعمل الألواح الشمسية نهارًا وتربينات الرياح نهارًا وليلا، ليحقق تكاملية الأداء.

ضم الفريق المشارك الطلاب طه شريف، عوض مجاهد، محمد أبو زيد، عبد العليم مرزوق، على ناصر الدين، صلاح معوض، محمود كمال، محمد أحمد، محمود عادل.