"التربية الرياضية" بالمنوفية تختم "العباقرة" بتسليم الجوائز للفائزين

نظمت اللجنة العلمية بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، مسابقة العباقرة على مدار الأسبوع الماضي، بمشاركة 24 فريقًا من طلاب الكلية، وذلك في إطار احتفالات عيد تحرير سيناء.

جاء ذلك بإشراف الدكتور نعيم فوزي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نيفين حنفي، بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

واختتم الحفل اليوم بتسليم الجوائز للفائزين، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية.