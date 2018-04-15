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الوطن

"شبكشي": الموقف العربي بالقمة حوّل "صفقة القرن" إلى صفعة

أمس PM 11:58
كتب: عبد الرحمن خالد
"شبكشي": الموقف العربي بالقمة حوّل "صفقة القرن" إلى صفعة

حسين شبكشي

قال حسين شبكشي، عضو المجلس السعودي المصري للأعمال، إن القمة العربية في دورتها الـ29، ركزت على إعادة القضية الفلسطينية لصدارة المشهد العربي، موضحًا أن القمة أكدت المعارضة العربية لموقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه القضية الفلسطينية، وإعلانه اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

وأضاف شبكشي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم.بي.سي.مصر"، اليوم الأحد، أن حركة "حماس" تؤيد إيران ولها علاقات استراتيجية معها، كاشفًا عن وجود انقسام داخل الحركة، بقوله: "حينما نتحدث عن حماس، فنحن لا نتحدث عن حماس واحدة".

وأوضح عضو المجلس السعودي المصري للأعمال، أن هناك الكثير من الفصائل الفلسطينية تراهن على الانقسام العربي الموجود حاليًا، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الصلح الفلسطيني الداخلي بين حركتي حماس وفتح سنراه في القريب العاجل.

وكشف "شبكشي" عن وجود تجهيزات واستعدادات لخلافة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، بسبب أوضاعه الفلسطينية، موضحًا أن الموقف العربي في القمة العربية اليوم حول "صفقة القرن" إلى "صفعة القرن".

ولفت عضو المجلس السعودي المصري للأعمال، إلى أنه طرح على الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إقامة قمة عربية اقتصادية، وكان ذلك خلال إحدى اللقاءات الودية التي جمعتهما.

وعن الحضور القطري بالقمة العربية، قال "شبكشي"، إن قادة القمة تعاملوا مع المندوب القطري بالعزل كشخص مصاب بمرض "الإيبولا".

كانت الدورة الـ29 للقمة العربية، التي استضافتها المملكة العربية، قد اختتمت أعمالها، اليوم الأحد، بعدما افتتحها الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول العربية.

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القمة العربية الـ29

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