وكيل "صحة البحر الأحمر" تتفقد سير العمل بمستشفى الشلاتين

نظمت الدكتورة نجلاء شطا، وكيلة وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة لمتابعة سير العمل بمستشفيات جنوب المحافظة.

رافق شطا، اليوم، فريق إشراف المديرية، وجرى تفقد مستشفى الشلاتين المركزي، وسير العمل والمتابعة.

كما تفقدت شطا وحدة صحة الأسرة بقرية حماطة في مرسى علم.

ونظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر الدورة التدريبية للعاملين بالإدارات والوحدات الصحية على أعمال مكافحة العدوى لمدة ثلاثة أيام.

كما نظمت مديرية الشؤون الصحية دورة تدريبية على كيفية التعامل مع حالات التسمم الطارئة.

وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية الحرجة والعاجلة، وتستمر الدورة لمدة 3 أيام.