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الوطن

"الصحة" عن الاعتداء على مدير مستشفى هليوبليس: "إحنا مش في دولة بلطجة"

منذ 48 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الصحة" عن الاعتداء على مدير مستشفى هليوبليس: "إحنا مش في دولة بلطجة"

خالد مجاهد

استنكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، واقعة الاعتداء على مدير مستشفى هليوبليس أثناء ممارسة عمله، موضحًا أن وزير الصحة أحمد عماد الدين التقى بمدير المستشفى، وأكد له أن "حقه سيعود".

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "الأمر ده غير مقبول، إحنا في دولة قانون مش في دولة بلطجة"، مؤكدًا أن وزير الصحة تواصل مع وزير الداخلية لإعادة التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير المستشفى.

وأشار إلى أن مدير المستشفى لا تجمعه صلة قرابة بوزير الصحة، خلافا للشائعات المنتشرة.

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