"الجامعة العربية": القمة ليست مهمتها إدانة الضربة الأمريكية لسوريا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية، أصدرت بيانًا مطولًا عن الأزمة السورية بكل تفاصيلها، موضحًا أن القضية السورية معقدة منذ 7 سنوات، وبها الكثير من التدخلات الإقليمية والدولية.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن القمة العربية ليست مهمتها إدانة الضربة الأمريكية لسوريا، ولكنها تبحث عن الحل السياسي للأزمة السورية من خلال حل عربي، بدلًا من صياغة دول غير عربية مستقبل الدولة السورية.

وأشار إلى أن القمة العربية طالبت بالتحقيق الدولي في استخدام الأسلحة الكيماوية، وأدانت استخدمتها بغض الطرف عمن قام بذلك.