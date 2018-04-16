المُعتدي على مدير مستشفى هليوبليس: "قريب الوزير وكلمني بصورة لا تليق"

قال مصطفى نبيل، صاحب واقعة الاعتداء على مدير مستشفى هليوبليس، إنه لم يقم بالاعتداء على مدير المستشفى مثلما قيل، لكنه هو من تعرض للاعتداء من قبل المدير، موضحًا أن مدير المستشفى تكلم معه بصورة لا تليق، أثناء ذهابه لطلب إجازة لزوجته الممرضة.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "لما طلبت منه إجازة لمراتي الممرضة كلمني بصورة لا تليق، وقال لي من حقك تخليها تقدم استقالتها، الموظفين في مستشفى هليوبليس يتم الاعتداء عليهم، ولا يتم إثارة أي ضجة إعلامية مثلما حدث".

وتابع: "مش عشان إن المدير ده يبقى قريب وزير الصحة يحصل كل ده".