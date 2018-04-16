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الوطن

نقيب الفلاحين: "التموين" هي السبب في أزمة القمح.. وسعره يحقق 45% مكسب

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
نقيب الفلاحين: "التموين" هي السبب في أزمة القمح.. وسعره يحقق 45% مكسب

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر 600 جنيه لتوريد القمح معقول، معتبرا أن وزارة التموين هي من افتعلت أزمةً بسبب تأخر عرض السعر، لأن هذا التأخير تسبب في نشر إشاعات بارتفاع سعر التوريد عن 700 جنيه.

وأضاف أبوصدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن 600 جنيهً لتوريد القمح يعتبر مكسبا جيدا على الرغم من قلته، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، والسعر العالمي للقمح، موضحًا أنه يحقق مكسب بنسبة 45% للفلاح. 

وتابع: "إنتاجية القمح هذا العام جيدة، خلال يومها الأول"، مشيرًا إلى أنها أفضل من العام السابق.

 

 

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