خبير أمن المعلومات عن "أزمة زوكريبرغ": "إحنا عايشين في الشارع"

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إن العالم يعتمد على صناعة المعلومات، لافتًا إلى أنها المحرك الأساسي للسلطة والنفوذ والاقتصاد.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، للحديث عن أزمة زوكربيرغ الأخيرة: "إحنا عايشين في الشارع في القرن الحالي، واللي مش بيدفع مقابل الخدمة اللي بناخدها، بنتحول لسلعة للتطبيق اللي بنستخدمه، ولما نحمل التطبيق ونديله المعلومات منلومش إلا نفسنا".

وتابع: "فيس بوك لا يستطيع أنه يسجل بيانات للمستخدمين، لأن مسؤولي الشركة سيتعرضون للمسؤولية القانونية".

وأردف: "التطبيقات التي يحملها المستخدمون على هواتفهم تحصل على كل البيانات الشخصية لهم، بما فيها الـgps، حيث يستطيع التطبيق تحديد الأماكن التي يتواجد فيها الأشخاص".

وأكد: "العلاقات الإنسانية على شبكات المواقع التواصل الاجتماعي، ليست بالمصادفة لكنها مخطط لها".

ونصح خبير أمن المعلومات، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتقليل المعلومات الشخصية التي يضعونها على حساباتهم الشخصية.