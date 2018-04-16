"سبوتنيك": ترامب برر للكونجرس قرار ضرب سوريا

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس عن الهجوم على سوريا، وأعلن أنه تصرف وفقا للدستور ولحماية مصالح الولايات المتحدة، وفقا لرسالة رئيس الدولة إلى قادة المجلسين في الكونجرس، والتي قام البيت الأبيض بتعميمها.

وبحسب الرسالة التي نقلتها وكالة أنباء روسية "سبوتنيك"، فإن الرئيس الأمريكي قال: "في حوالي الساعة 9 مساءً من يوم 13 أبريل عام 2018، بناء على تعليماتي، قامت القوات المسلحة الأمريكية، بالتعاون مع القوات المسلحة الفرنسية والبريطانية، بضرب أهداف سورية تستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية العسكرية".

وأضاف ترامب: "وكان الغرض من هذه العملية العسكرية هو للحد من قدرة الجيش السوري، للقيام بالمزيد من الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية ولمنع الحكومة السورية من استخدامها مستقبلا".

وتابع: "تصرفت وفقًا لسلطتي الدستورية للقيام بعمليات خارجية وحماية المصالح الحيوية للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة كقائد أعلى للقوات المسلحة".

كانت سوريا قد تعرضت لعدوان ثلاثي، من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وفرنسا بزعم امتلاك حكومتها أسلحة كيماوية تستخدمها ضد المدنيين.