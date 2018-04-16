تسجيل الدخول

الوطن

"سبوتنيك": ترامب برر للكونجرس قرار ضرب سوريا

منذ 47 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"سبوتنيك": ترامب برر للكونجرس قرار ضرب سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس عن الهجوم على سوريا، وأعلن أنه تصرف وفقا للدستور ولحماية مصالح الولايات المتحدة، وفقا لرسالة رئيس الدولة إلى قادة المجلسين في الكونجرس، والتي قام البيت الأبيض بتعميمها. 

وبحسب الرسالة التي نقلتها وكالة أنباء روسية "سبوتنيك"، فإن الرئيس الأمريكي قال: "في حوالي الساعة 9 مساءً من يوم 13 أبريل عام 2018، بناء على تعليماتي، قامت القوات المسلحة الأمريكية، بالتعاون مع القوات المسلحة الفرنسية والبريطانية، بضرب أهداف سورية تستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية العسكرية".

وأضاف ترامب: "وكان الغرض من هذه العملية العسكرية هو للحد من قدرة الجيش السوري، للقيام بالمزيد من الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية ولمنع الحكومة السورية من استخدامها مستقبلا". 

وتابع: "تصرفت وفقًا لسلطتي الدستورية للقيام بعمليات خارجية وحماية المصالح الحيوية للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة كقائد أعلى للقوات المسلحة".

كانت سوريا قد تعرضت لعدوان ثلاثي، من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وفرنسا بزعم امتلاك حكومتها أسلحة كيماوية تستخدمها ضد المدنيين.

 

 

 

أخبار متعلقة

عاجل| ترامب يرغب في إعادة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إلى بلاده

عاجل| ترامب يرغب في إعادة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إلى بلاده
ماكرون: أقنعت ترامب بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا

ماكرون: أقنعت ترامب بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا
"ماكرون" يؤكد أنه أقنع ترامب بالبقاء لمدة طويلة في سوريا

"ماكرون" يؤكد أنه أقنع ترامب بالبقاء لمدة طويلة في سوريا
أنور عشقي: ترامب طالب ولي العهد السعودي التوسط لحل أزمة قطر ورفض

أنور عشقي: ترامب طالب ولي العهد السعودي التوسط لحل أزمة قطر ورفض
ترامب يدافع عن عبارة "المهمة أنجزت" بعد ضربات سوريا

ترامب يدافع عن عبارة "المهمة أنجزت" بعد ضربات سوريا
علاء عابد: ترامب مهدد بالإقالة.. وضرب سوريا هدفه صرف الأنظار عنه

علاء عابد: ترامب مهدد بالإقالة.. وضرب سوريا هدفه صرف الأنظار عنه

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

السفارة الروسية في بريطانيا: ذرائع العدوان على سوريا "واهية ومزيفة"

السفارة الروسية في بريطانيا: ذرائع العدوان على سوريا "واهية ومزيفة"

هبة "حاملة زوجها": "استغلوني ومحدش نفذ وعوده ليّ"

هبة "حاملة زوجها": "استغلوني ومحدش نفذ وعوده ليّ"

مساعد وزير التضامن: صلاح تسبب في زيادة طلبات العلاج من الإدمان 4 أضعاف

مساعد وزير التضامن: صلاح تسبب في زيادة طلبات العلاج من الإدمان 4 أضعاف

بالفيديو| ردا على البرلمان.. القرموطي يظهر بـ"عربة فول" على الهواء

بالفيديو| ردا على البرلمان.. القرموطي يظهر بـ"عربة فول" على الهواء

الشاطر: فياريال الإسباني يسعى للتعاقد مع ناصر ماهر

الشاطر: فياريال الإسباني يسعى للتعاقد مع ناصر ماهر

اختيارات الوطن

مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

الأكثر قراءة

عاجل