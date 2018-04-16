هبة "حاملة زوجها": "استغلوني ومحدش نفذ وعوده ليّ"

شكت هبة، السيدة التي تحمل زوجها المريض على ظهرها، من تعرضها وزوجها للتجاهل، قائلةً: "استغلوني ومحدش نفذ وعوده ليّ".

وأضافت هبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنها لم تتسلم الشقة والمعاشات الشهرية التي وُعدت بها من قِبل مشاهير، لافتةً إلى أنها تحصل على معاش قيمته 450 جنيهًا.

وتابعت، أنها تعيش مع أسرة مكونة من 9 أشخاص، ولا تتلقى أي مساعدات، موضحة أن سيدة وعدتها بإعطائها حوالي 40 ألف جنيه، إلا أنها أعطتها 2100 جنيه.

وأشارت إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب وعدها بمعاش شهري، مضيفةً أن إحدى موظفات مكتبه أبلغتها بأن المبلغ لم يصل من البنك حتى الآن.